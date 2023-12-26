مستوى تاريخي جديد للذهب.. والشعبة تكشف حقيقة توقف حركة البيع بالأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - سجل جرام الذهب، الثلاثاء 26 ديسمبر ، لأول مرة في السوق 3275 جنيها للجرام عيار 21، مسجلا سعرا تاريخيا.

وفيما يلي أسعار الذهب الآن:

عيار 18 يسجل 2807 جنيهات

عيار 21 يسجل 3275 جنيها

عيار 24 ما قيمته 3743 جنيها

الجنيه الذهب 26200 جنيها

من جانبها، أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هانى ميلاد جيد بيانا توضيحيا تنفى فى صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية.

وجاء البيان على النحو التالى "نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير إلى توقف الأسواق عن تجارة الذهب و توقف الإعلان عن الأسعار.

وأكدت الشعبة، أنه لا توقف فى تجارة الذهب وهناك تذبذب وعدم استقرار فى الأسعار ويجرى التداول بكميات كبيرة بين عرض وحركة بيبعية لجنى الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير أسعار الذهب تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.