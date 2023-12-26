شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 11872 نقطة، وبتداولات بلغت، 7.548 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 241.597 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.219 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 122 شركة

ارتفعت أسهم 122 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 98، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سال، وكاتريون، وتشب، والزامل للصناعة، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، مرنة، ووقت اللياقة، وسلوشنز، وسيسكو القابضة، والسيف غاليري، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 24022 نقطة، وبتداولات بلغت30.786 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.935 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.734 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 29 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 28، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.