شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء في آخر تحديث لها، لتصل إلى2061 دولار للأوقية، وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 % إلى 2074.90 دولار للأوقية. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89 % لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في مارس، وفقا لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 %.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.

والأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج ومنطقة اليورو مغلقة اليوم الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 24.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 972.85 دولار والبلاديوم 0.6 % إلى 1209.74 دولار.