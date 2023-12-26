شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة أرما للزيوت بقيمة 191مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أرما للزيوت خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 191.9 مليون جنيه، وصفقة على الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري بحجم تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 38.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة وثاق للتأمين التكافلي-مصر بحجم تداول 740 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 17.2 مليون سهم بقيمة 262.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 73 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.656 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.51%، والعرب على 11.99%، واستحوذت المؤسسات على 30.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.72%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 358.8 مليون جنيه، 237.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 327 مليون جنيه، 249.3 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23994 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 29000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 10215 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 5344 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7665 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 6192 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة.