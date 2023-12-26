البريد يوقف الشراء والسحب بالعملات الأجنبية ببطاقات "إيزي باي"

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البريد المصري، وقف خدمة الشراء والسحب بالعملات الأجنبية ببطاقات "إيزي باي"، منذ أمس الاثنين 25 ديسمبر، بحسب موقع "مصراوي".

كانت بطاقات "إيزي باي" تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات دفع عبر الإنترنت، وكذلك الشراء والسحب الدولي، لكن تم تقليص الحد الأقصى المسموح به في استخدام هذه البطاقات في الشراء أو السحب إلى 60 دولارا شهريا، وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات الشراء أو السحب الدولي منذ عدة أشهر

ويأتي قرار البريد بوقف التعاملات الدولية على هذه البطاقات تزامنا مع وقف بعض البنوك بطاقات الائتمان "كريدت كارد" المصدرة حديثا عن المعاملات الدولية لمدة تصل إلى 6 أشهر في بعض البنوك