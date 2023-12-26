شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز المعارض والبورصات السياحية الكبرى التى شاركت فيها مصر بـ2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار العمل على الترويج للسياحة فى مصر، وأهمية المشاركة والتواجد فى المعارض والبورصات السياحية الكبرى، خلال عام 2023، نستعرضها فى السطور التالية.

شاركت مصر فى المعرض السياحى الدولى FITUR 2023 فى دورته الـ43، والذى افتتحه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا.

كما شاركت فى معرض ميلانو السياحى الدولى BIT المُقام فى دولة إيطاليا، وفى بورصة برلين السياحية ITB والتى استمرت فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس فى العاصمة الألمانية برلين، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تُعقد فيها بورصة برلين السياحية ITB حضوريًا منذ أزمة فيروس كورونا، حيث أنها كانت تُعقد افتراضيًا منذ هذه الأزمة.

كما شاركت مصر فى فعاليات المعرض السياحى الدولى WTM Latin America، وفى الملتقى العربى للسياحة والسفر 2023 (ATM) الذى عقد بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو.

وشاركت مصر فى الدورة الـ 29 لمعرض Leisure، ولأول مرة، فى فعاليات معرض ITB China الذى عقد بمدينة شنغهاى بجمهورية الصين الشعبية.

كما شاركت مصر فى المعرض السياحى الدولى IFTM TOP RESA والتى أقيمت فعالياته بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 3 وحتى 5 أكتوبر، وفى المعرض السياحى الدولى IGTM، المتخصص فى منتج سياحة الجولف، والذى يُقام كل عام فى أحد المقاصد السياحية حول العالم

وشاركت مصر فى المعرض السياحى الدولى IMEX والذى تقام فعالياته بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية وفى المعرض السياحى الدولى TT Warsaw فى دورته الـ29، الذى يُقام بالعاصمة البولندية وارسو، والذى يعد من أكبر التجمعات السياحية المهنية لمنظمى الرحلات البولنديين وشركاء المهنة من جميع أنحاء العالم للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

وشاركت مصر فى بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) فى دورتها 44، والتى استمرت فعالياتها خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر بالعاصمة البريطانية لندن.