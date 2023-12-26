الدولار يسجل ارتفاعا قياسيا في السوق السوداء

الشارقة - اميمة ياسر - سجل الدولار في السوق السوداء ارتفاعا ملحوظا لأول مرة خلال شهر ديسمبر الجاري، بحسب موقع مصراوي.

ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 52 و53 جنيها خلال تعاملات اليوم، وهو ما يعكس زيادة الطلب على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات.

واتسعت فجوة سعر الدولار في السوق الرسمي في البنوك والصرافات وغير الرسمي في السوق السوداء بنحو 22 جنيها، حيث سجل بالقطاع المصرفي بنهاية تعاملات أمس قرب 31 جنيها.

وتزامن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى مستواه القياسي لأول مرة، مع زيادة أسعار الذهب في السوق ووقف البنوك تفعيل بطاقات الائتمان (كريدت كارد) الجديدة في التعاملات الدولية (بالدولار وأي عملة أجنبية أخرى).