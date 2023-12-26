شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الصناعة مع وزراء بالحكومة التونسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء الحكومة التونسية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية عبد العزيز بن علي الصقر؛ خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية تونس، لرئاسة وفد المملكة في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة تونس، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي.

واجتمع "الخريف"، مع وزيرة المالية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصيّة، رئيس الجانب التونسي في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، وناقش معها سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتوسيع آفاقه، واستغلال الفرص الاستثمارية العديدة المتوفرة لدى البلدين في تطوير الشراكة بينهما.

مذكرة التفاهم في المياه

التقى مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبدالمنعم بلعاتي، وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين البلدين، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بينهما، كما تم نقاش مذكرة التفاهم في مجال المياه، التي سيوقعها البلدان، لتطوير التعاون المشترك في مجال المياه.

كما اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، وناقش معها الفرص المتوفرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع نطاق الصادرات غير النفطية السعودية إلى تونس، ومن بينها المنتجات الصناعية والمعادن.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مراجعة نتائج برنامج العمل المشترك الهادف إلى تقوية وتعزيز علاقة الشراكة بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات، والتعاون في مجال التسويق للاستثمار، والتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في كلا البلدين، الذي وقع خلال المنتدى الاقتصادي السعودي التونسي، الذي أقيم على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية التونسية المشتركة.

تشجيع القطاع الخاص

التقى الخريف، مع المكلفة بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس أحلام الباجي السايب، واستعرض معها العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثا توسيع مجال التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وتشجيع القطاع الخاص بالدولتين على الاستثمار فيهما، والاستفادة من الفرص النوعية العديدة، التي يشملها القطاعان، بما يحقق رؤية البلدين لاستغلالهما.

وناقش اللقاء أيضاً مذكرة التفاهم في المجال الصناعي، التي ستوقع بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، ومدى إسهامها في زيادة التعاون في المجال الصناعي بين البلدين.

يذكر أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية التونسية لرئاسة وفد المملكة في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي؛ تأتي بهدف تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.