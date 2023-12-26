شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-12-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المصرية لنظم التعليم الحديثة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للمحاصيل الزراعية، وبلتون المالية القابضة، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.656 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.51%، والعرب على 11.99%، واستحوذت المؤسسات على 30.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.72%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 358.8 مليون جنيه، 237.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 327 مليون جنيه، 249.3 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23994 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 29000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 10215 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 5344 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7665 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 6192 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.96%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 12.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.73%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.442 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.74%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.152 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 1.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 38 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 21.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 11.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 121.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 2.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.