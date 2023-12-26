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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، التقى رئيس غرفة جازان أحمد النعمي، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة واللجان القطاعية بالغرفة، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان. وجرى خلال اللقاء استعراض وضع الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة، وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية، وتبادل وجهات النظر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والفرص الواعدة في الاتصالات وتقنية المعلومات واستكشافها، وتقديم الأفكار والمقترحات خلال قطاعات منظومة الوزارة، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بمدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى مناقشة أهمية المشاركة في إنجاح أهداف الوزارة خلال الاستراتيجية الوطنية، والفرص الواعدة في المجال.

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