ارتفاع واردات المملكة 11.5% وتراجع الصادرات 17.4% في أكتوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفضت صادرات السعودية السلعية بنسبة 17.4% في أكتوبر 2023م مقارنة مع نظيره في 2022، فيما ارتفعت واردات المملكة في الشهر نفسه 11.5%.

وبحسب تقرير التجارة الدولية لأكتوبر 2023، الصادر عن الهيئة العامة للأحصاء أمس، بلغت قيمة الصادرات السلعية 104.3 مليارات ريال في أكتوبر العام الحالي، منخفضة عن 126.2 مليار ريال في أكتوبر العام الماضي.

وأرجعت الهيئة الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار ريال، وبنسبة 18.3%، حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار ريال مقابل 100.7 مليار ريال في أكتوبر 2022م.

الصادرات البترولية

بحسب التقرير انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7% في أكتوبر 2022م إلى 78.9 % في أكتوبر 2023م.

فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع سبتمبر 2023م بمقدار 15 مليون ريال وبنسبة 0.01%.

الصادرات غير البترولية

أوضحت الهيئة أن الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير، سجلت انخفاضا بنسبة 13.9% عن أكتوبر 2022م، حيث سجلت 22.0 مليار ريال، مقابل 25.6 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير، إلى 17.9% فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 12.6% في الفترة نفسها.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير، بمقدار 0.9 مليار ريال، وبنسبة 4.1% بالمقارنة مع سبتمبر 2023م.

ارتفاع الواردات

على صعيد الواردات أفاد التقرير بأنها ارتفعت في أكتوبر 2023م بنسبة 11.5% بمقدار 7.6 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 73.9 مليار ريال في أكتوبر 2023م، مقابل 66.3 مليار ريال في أكتوبر 2022م، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2023م بمقدار 11.0 مليار ريال وبنسبة 17.5 %.

الصين تتصدر

بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 19.5 مليار ريال (18.7% من إجمالي الصادرات) في أكتوبر 2023، مما يجعلها الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة 12.3 مليار ريال (11.8% من إجمالي الصادرات)، و10.2 مليار ريال (9.8% من إجمالي الصادرات)، على التوالي، وكانت كل من كوريا الجنوبية، الإمارات، الولايات المتحدة، تايوان، البحرين، بولندا، ومصر، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 73.3 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 70.3% من إجمالي الصادرات.

في المقابل بلغت قيمة الواردات من الصين 14.9 مليار ريال (20.1% من إجمالي الواردات) في أكتوبر 2023، لتتصدر المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة، والإمارات، بقيمة 8.8 مليارات ريال (11.9% من إجمالي الواردات)، و5.1 مليارات ريال (6.9% من إجمالي الواردات)، على التوالي، وكانت كل من الهند، سويسرا، ألمانيا، اليابان، هولندا، سنغافورة، ومصر، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 47.1 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 63.7% من إجمالي الواردات.

ميناء جدة الأعلى

عبر من خلال ميناء جدة الإسلامي بضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 20.8 مليار ريال، أي ما يعادل 28.2% من إجمالي الواردات في أكتوبر 2023، تليه المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 17.8%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11.4%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 7.8%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.8%.

وشكلت المنافذ الخمسة نسبة 71.9% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.

الصادرات السلعية في 2023

يناير 105,835.8 مليون ريال

فبراير 101,637.8 مليون ريال

مارس 107,942.1 مليون ريال

أبريل 104,080.8 مليون ريال

مايو 98,763.7 مليون ريال

يونيو 91,981.9 مليون ريال

يوليو 92,010.6 مليون ريال

أغسطس 104,032.0 مليون ريال

سبتمبر 104,291.0 مليون ريال

أكتوبر 104,306.0 مليون ريال

الواردات السلعية في 2023