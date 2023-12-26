لجنة تفعيل

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة عن بعد، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الدولية سلطان المسلم، وبحضور وكيل وزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان عزان البوسعيدي، وعدد من كبار المسؤولين المختصين من الجانبين.
وتطرق الاجتماع إلى زيادة عدد الرحلات الجوية الموسمية بين البلدين الشقيقين، تماشيا مع الاستراتيجية الخليجية للسياحة.
وأعربت اللجنة عن حرصها على تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وتوجيه الجهود نحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة وتعزيز السياحة في المنطقة.
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