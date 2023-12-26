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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار عقد اجتماعه الـ25 برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، وبحضور نائبه المهندس عبد الله البدير، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الله الحماد، وأعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص.

واطلع المجلس على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، واعتمد مستهدفات الهيئة لـ2024، وحوكمة تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

كما اطلّع على سير عمل منظومة التشريعات العقارية، وأبرز الأعمال التي تمت فيما يخص البنية التحتية للتسجيل العيني للعقار والمناطق المعلن عنها، وما سيتم إطلاقه في 2024.

فيما استعرض أبرز الأعمال التي تخص الأنشطة العقارية والأعمال الرقابية عليها، ورحلة تفعيل نظام المساهمات العقارية.