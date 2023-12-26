مجلس إدارة

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واطلع المجلس على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، واعتمد مستهدفات الهيئة لـ2024، وحوكمة تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
كما اطلّع على سير عمل منظومة التشريعات العقارية، وأبرز الأعمال التي تمت فيما يخص البنية التحتية للتسجيل العيني للعقار والمناطق المعلن عنها، وما سيتم إطلاقه في 2024.
فيما استعرض أبرز الأعمال التي تخص الأنشطة العقارية والأعمال الرقابية عليها، ورحلة تفعيل نظام المساهمات العقارية.
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