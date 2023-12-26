رئيس جامعة

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وأكد العوهلي خلال زيارته مقر شركة أرامكو بالظهران، أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين الجامعة وأرامكو لتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الجامعة لديها طموح وأهداف مستقبلية، لمضاعفة إسهاماتها النوعية في جميع القطاعات، خاصة في مجالات الابتكار وتنمية الأعمال، إلى جانب دعم زيادة الإنتاج العلمي والبحثي وتجويده، والتركيز على البحوث التطبيقية ذات الأثر التنموي المستدام.
وأوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين، ومناقشة سبل تطويرها وتعزيزها، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه الشراكات بين الجامعات والشركات الرائدة في دعم مسيرة التنمية المستدامة.
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