شكرا لقرائتكم خبر رئيس جامعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد العوهلي، وعدد من قيادات الجامعة، التقوا الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، وعددا من المسؤولين بالشركة.

وأكد العوهلي خلال زيارته مقر شركة أرامكو بالظهران، أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين الجامعة وأرامكو لتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الجامعة لديها طموح وأهداف مستقبلية، لمضاعفة إسهاماتها النوعية في جميع القطاعات، خاصة في مجالات الابتكار وتنمية الأعمال، إلى جانب دعم زيادة الإنتاج العلمي والبحثي وتجويده، والتركيز على البحوث التطبيقية ذات الأثر التنموي المستدام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين، ومناقشة سبل تطويرها وتعزيزها، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه الشراكات بين الجامعات والشركات الرائدة في دعم مسيرة التنمية المستدامة.