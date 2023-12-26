القصبي: الغرف مطالبة باستثمار المزايا التنافسية للمنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، خلال اجتماعه أمس، برؤساء الغرف التجارية بجميع مناطق المملكة، الغرف إلى استثمار المزايا التنافسية للمنطقة ودعم الفرص في القطاعات الواعدة بالمنطقة.

وأكد القصبي في ورشة العمل التي أقامتها وزارة التجارة، لمتابعة أولويات الغرف التجارية للعام 2024م استنادا إلى المزايا التنافسية لكل منطقة، أهمية التكامل بين منظومة التجارة والغرف التجارية، ومواكبة القطاع الخاص للتغير السريع في أنماط التجارة وتحولات التجارة الالكترونية وسلوك المستهلك والارتقاء بالأعمال والخدمات وتوظيف التقنيات لتطوير الاقتصاد.

وقال وزير التجارة «إن الغرف التجارية مطالبة بالمبادرة لاستثمار الفرص في القطاعات الواعدة بناء على المزايا التنافسية لكل منطقة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومساعدة المنشآت على تحقيق الاستدامة المالية، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات، وإطلاق المبادرات النوعية والمشاريع الجديدة.

شارك في الاجتماع قادة منظومة التجارة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ونائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي الحسيني، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف محمد العبدالجبار، والأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس، والمدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل القعيد، ووكلاء وزارة التجارة ومديرو فروع الوزارة بمناطق المملكة.

وناقش الاجتماع دور الغرف التجارية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستضافة الرياض إكسبو 2030، والإسهام في تطوير المنظومة التجارية، ومواكبة المبادرات والمشاريع المحورية، والعمل على التحول الرقمي ومشاريع الربط التقني، والرفع بالتحديات التي تواجه القطاع الخاص بشكل دوري لتتم معالجتها وتحويلها إلى مبادرات تسهم في تنمية الاقتصاد.

وتناول الاجتماع الفرص والتحديات التي تواجه الغرف التجارية في تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وأهمية عقد الشراكات مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لمأسسة وتطوير الأعمال.

أبرز ما تضمنه لقاء القصبي:

التأكيد:

أهمية التكامل بين منظومة التجارة والغرف التجارية.

مواكبة القطاع الخاص للتغير السريع في أنماط التجارة.

مواكبة تحولات التجارة الالكترونية وسلوك المستهلك.

الارتقاء بالأعمال والخدمات وتوظيف التقنيات لتطوير الاقتصاد.

المطالب:

استثمار الفرص الواعدة بناء على المزايا التنافسية للمنطقة.

تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

مساعدة المنشآت على تحقيق الاستدامة المالية.

المساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات.

إطلاق المبادرات النوعية والمشاريع الجديدة.

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