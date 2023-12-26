انضمام 8 أحياء جنوب الرياض للسجل العقاري ضمن المرحلة الثالثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضمت ثمانية أحياء جنوب مدينة الرياض مستفيدة من السجل العقاري ضمن المرحلة الثالثة التي بدأت مطلع هذا الأسبوع.

ودعت الهيئة العامة للعقار، ملاك العقارات في أحياء (الحزم، الزهرة، السويدي الغربي، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، العوالي، ظهرة البديعة، لبن) إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادا لبدء التسجيل ابتداء من اليوم، ويستمر التسجيل حتى نهاية 28 مارس 2024م الموافق 18 رمضان 1445هـ، وبذلك تكون المرحلة الثالثة من رحلة أعمال السجل العقاري شملت 8 مناطق عقارية، تضم كل منطقة عقارية مستفيدة عددا من الأحياء ليبلغ إجمالي عدد الأحياء المستفيدة في المدن الثلاث 56 حيا، بواقع 54 حيا في مدينة الرياض، وحي واحد في الدمام والمدنية المنورة.

وأوضحتْ «هيئة العقار» أن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء متاح عن طريق منصة السجل العقاري الالكترونية https://eservices.rer.sa أو من خلال مراكز الخدمة، مبينة أن التسجيل العيني يشترط وجود صك الكتروني محدث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوف لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلا.

وأشارت إلى إمكانية التواصل مع شركة «السجل العقاري» من خلال الرقم الموحد للاستفسارات (199002) الذي تم تخصيصه للإجابة على أي استفسارات أو متابعة الطلبات، أو لتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مركز خدمة العملاء في مدينة الرياض حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري https://bookmyappointment.rer.sa/ar/AppointmentIndex.

في سياق متصل بدأت في المدينة المنورة أعمال التسجيل العقاري عبر منصة السجل العقاري، وذلك للنطاق المحدد في حي العاقول، ويستمر التسجيل حتى 28 مارس 2024م.

ودعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق حي العاقول بالمدينة المنورة إلى تسجيل بيانات عقاراتهم في المنصة عبر الرابط: eservices.rer.sa واستيفاء متطلبات التسجيل التي تشمل الهوية الوطنية لمالك العقار، وصك تملك الكتروني محدث.

ويمثل إطلاق التسجيل العيني للعقار في المدينة المنورة نقلة نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقاري، وتعزيز الشفافية بدقة بياناتها، ودعم جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع.

ويعد حي العاقول بالمدينة المنورة، واحدا من 48 حيا شملتها المرحلة الثالثة من مراحل السجل العقاري التي تستهدف 368,565 قطعة عقارية في الرياض والدمام والمدينة المنورة.

8 أحياء جنوب الرياض، هي:

الحزم، الزهرة، السويدي الغربي، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، العوالي، ظهرة البديعة، لبن.

الانضمام إلى السجل العقاري: