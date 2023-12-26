شكرا لقرائتكم خبر %26 وفر استهلاك الكهرباء بمباني مستشفى الملك خالد في الخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، ومستشفى الملك خالد في محافظة الخرج أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق المستشفى، إضافة إلى المباني التابعة والمساندة، محققة وفرا بنسبة 26% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية.

وتهدف (ترشيد) من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كل مباني ومرافق المستشفى، حيث عملت (ترشيد) على إعادة تأهيل 3 مبان بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 45 ألف م2، وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد الغريري، أن الشركة أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على كل المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع قبل البدء في التنفيذ، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، كما تبين بعد ذلك أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وأنظمة التحكم في المباني الواقعة ضمن نطاق المشروع، مما سيجعل مباني ومرافق المستشفى أكثر كفاءة وقدرة على ترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف الغريري أن (ترشيد) علمت على تطبيق 8 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ من أبرزها استبدال عدد من مبردات المياه بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة أعلى، وتركيب أنظمة التحكم بتشغيل وحدات المياه المبردة، وتركيب أنظمة التحكم بمضخات المياه، واستبدال عدد من وحدات التكييف المدمجة والمنفصلة بأخرى مرشدة للطاقة مع تركيب أجهزة التحكم عليها، وتركيب نظام التحكم بمحطة التبريد، كما تم إعادة تأهيل أنظمة الإضاءة الداخلية والخارجية عن طريق استبدال أنظمة الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة تعمل بتقنية الـ(LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وكذلك تركيب حساسات الإشغال والتحكم في المباني والمكاتب والعيادات والمرافق المساندة والتابعة لمستشفى الملك خالد في محافظة الخرج.

وأشار إلى أن الوفر المتوقع يبلغ أكثر من 4.7 ملايين كيلووات ساعة سنويا، أي ما يعادل 26% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، وإضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل تفادي استهلاك أكثر من 7 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 2,7 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 45 ألف شتلة سنويا.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثق من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

مستشفى الملك خالد في الخرج:

عدد المباني 3.

المساحة 45 ألف م2.

الوفر 4.7 ملايين كيلووات ساعة سنويا.

يعادل 26% من إجمالي استهلاك الكهرباء.

نسبة التوفير تعادل: