شكرا لقرائتكم خبر مجلس إدارة «الرياض للحديد» يوصي بزيادة رأسمال الشركة 40% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة شركة الرياض للحديد بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 40%.

وأوضحت شركة الرياض للحديد أن مجلس الإدارة أوصى إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة من 50 مليون ريال إلى 70 مليون ريال بنسبة 40% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية.

وبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 5 ملايين سهم لتصبح بعد الزيادة 7 ملايين سهم، عن طريق منح أربعة أسهم لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

وأفادت الشركة أن سيتم رسملة 20 مليون ريال فقط من الأرباح المبقاة، وذلك بهدف دعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية للشركة.

وأشارت إلى أنه ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت أنه في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

زيادة رأسمال: