هيونداي ليفارت توفر المرافق الموقتة لمشروع أميرال بالجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة هيونداي ليفارت للأثاث عقدا لمشروع أميرال للبتروكيماويات في الجبيل، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أمس.

ونقلت الوكالة عن شركة هيونداي ليفارت قولها «إنها وقعت عقدا لأعمال البناء التي توفر المرافق المؤقتة اللازمة لبناء مجمع أميرال للبتروكيماويات في الجبيل شرق المملكة العربية السعودية بقيمة 66.3 مليار وون (50 مليون دولار ) مع شركتي هيونداي للهندسة والإنشاءات وهيونداي للهندسة».

وأضافت الشركة أنه بموجب العقد، تخطط هيونداي ليفارت لبناء البنية التحتية ومرافق الكهرباء والاتصالات، مثل المكاتب والمستودعات، في موقع البناء بحلول عام أكتوبر من عام 2024.

وفي يونيو، فازت شركتا هيونداي للهندسة والإنشاءات وهيونداي للهندسة بعقد مشروع أميرال.

ويصل حجم مشاريع البناء في الخارج التي فازت بها شركة هيونداي ليفارت خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تشمل مشروع أميرال إلى حوالي 300 مليار وون.

وكانت شركة هيونداي ليفارت قد فازت بطلبات لمشروع توسيع قاعدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر في عام 2021 ومشروع بناء مصنع لمعالجة الغاز في حقل الجافورة في السعودية في عام 2022.