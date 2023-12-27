شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2727 دولاراً أمريكياً، بارتفاع 0.17 %، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1526 يورو بانخفاض 0.03 %.

البنك المركزي الأمريكي

وفي نفس السياق، حاول الدولار التماسك الثلاثاء وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد، بينما يواجه ضغوطا من مؤشرات على أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم يتراجع وهو ما سيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) متسعا لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، استقر الين بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر والذي بلغه مؤخرا في ظل احتمالات بأن ينهي بنك اليابان المركزي قريبا سياسته النقدية فائقة التيسير.