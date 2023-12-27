شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تطوير التعاون مع رئيس الوزراء التونسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مع رئيس مجلس الوزراء التونسي أحمد الحشاني، في قصر الحكومة بالعاصمة تونس.

وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية التونسية، لرئاسة وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة في دورتها الحادية عشرة، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي - التونسي.

واستعرض اللقاء الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، العلاقات الوطيدة بين البلدين، وما حظيت به من نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما عقب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تونس في مارس 2019م، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى تونس في نوفمبر 2018م.

تحفيز الاستثمار

وبحث الطرفان خلال اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين، والفرص الواعدة لتطويره، خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة، والسياحة، والاستثمار، والمزايا الاستثمارية المحفزة للمستثمرين في البلدين.

يذكر أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية التونسية تأتي بهدف تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.