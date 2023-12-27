شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل الكهرباء" تحدد 3 محاور لتوطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى، 3 محاور لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر، وهى كالأتى:

1ـ تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر ـ أمونيا خضراء ـ ميثانول )

2ـ توفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محللات كهربائية ـ ألواح شمسية ـ توربينات )

3ـ خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانى التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس .

الجدير بالذكر أنه تم توقيع (23) مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر ، و تقدم عدد (13) من المستثمرين الجدد بطلب لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية وفى انتظار تحديد موعد توقيع تلك المذكرات.

ويبلغ اجمالى القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر حوالى 100 جيجاوات،كما تم توقيع عدد (11) اتفاقيات إطارية =.