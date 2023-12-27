شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تواصل الارتفاع مع توقعات خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها يوم الثلاثاء، في الأسبوع الأخير من عام 2023، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول شهر مارس المقبل.

وارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية في تداولات خفيفة، لامس خلالها المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له خلال يوم واحد منذ يناير 2022.

أخبار متعلقة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء صعود متوقع للأسهم الأمريكية على «ستاندرد آند بورز 500» في 2024

وتواصل المؤشرات الثلاثة المسار الصحيح لتحقيق مكاسب شهرية وفصلية وسنوية.

ارتفاع المؤشرات الرئيسية

ووفقًا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 20.31 نقطة، أو ما يعادل 0.43%، عند 4774.94 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 81.97 نقطة، أو 0.55%، ليصل إلى 15074.95 نقطة عند الإغلاق.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 160.69 نقطة، أو 0.43%، إلى 37546.66 نقطة.