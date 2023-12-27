شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استثمارات بـ5 مليارات و700 مليون جنيه لتطوير شبكة النقل خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم تنفيذ استثمارات خلال العام المالى 2022/2023 بلغت حوالي 5 مليارات و700 مليون جنيه مصرى وذلك من خلال الآتى:
· إحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق.
· استكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق.
· توسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى.
· توسع وتجديد لمحطات وخطوط وكابلات الجهد العالى.
· إنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية.
ونفذت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مشروعات لزيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة (5,88) % لتصبح (128968,5) م.ف.أ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها (3)% لتصبح (32807,1) كم، وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى بنسبة زيادة (3) % لتصبح (70547,7) م.ف.أ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى بنسبة قدرها (0,4) % لتصبح (24697,1) كم .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز