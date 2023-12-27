شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استثمارات بـ5 مليارات و700 مليون جنيه لتطوير شبكة النقل خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شبكة نقل الكهرباء خلال عام 2023، أعمال تطوير وتوسعات كبيرة استكمالا لخطة تطوير الشبكة القومية للكهرباء التي بدأت في 2014.

وقالت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم تنفيذ استثمارات خلال العام المالى 2022/2023 بلغت حوالي 5 مليارات و700 مليون جنيه مصرى وذلك من خلال الآتى:

· إحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق.

· استكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق.

· توسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى.

· توسع وتجديد لمحطات وخطوط وكابلات الجهد العالى.

· إنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية.

ونفذت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مشروعات لزيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة (5,88) % لتصبح (128968,5) م.ف.أ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها (3)% لتصبح (32807,1) كم، وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى بنسبة زيادة (3) % لتصبح (70547,7) م.ف.أ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى بنسبة قدرها (0,4) % لتصبح (24697,1) كم .