شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع وتقلل من خسائر العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات يوم الثلاثاء، مع استمرار التوترات في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تجاوز مستوى 80 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه في الأسبوع الماضي بأكثر من 3%، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر الماضي.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى نحو 75 دولارًا للبرميل.

خسارة سنوية

وأسهمت مكاسب أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، في الحد من خسائرها خلال الربع الأخير من العام الحالي، وخلال العام ككل، إذ يتجه النفط إلى تسجيل خسارة بنسبة 8% مقارنة بمستواه في ختام العام الماضي.

ويخشى المتعاملون في السوق العالمية من ظهور فوائض في المعروض بالسوق رغم تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع أوبك بلس بخفض الإنتاج خلال العام المقبل.

وبحلول الساعة الواحدة و31 دقيقة ظهرًا بتوقيت لندن، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2% إلى 80.39 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% إلى 74.89 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.