شكرا لقرائتكم خبر عن 14معلومة عن مؤشرات القابضة للصناعات الكيماوية.. التصدير بـ 5.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برغم التحديات الاقتصادية العالمية، حققت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مؤشرات اقتصادية جيدة أبرزها ارتفاع الصادرات لشركاتها التابعة لـ 5.6 مليار جنيه.

ونتعرف علي التفاصيل في 14 معلومة.

- ‏ارتفعت إيرادات النشاط التجاري المجمعة للشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى نحو 29.2 مليار جنيه ،مقابل نحو 24.9 مليار جنيه في العام المالي السابق بزيادة نحو 4.3 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 17%.

- ارتفع مجمل الربح خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى نحو 13.2 مليار جنيه ،مقابل نحو 10.9 مليار جنيه من العام المالي السابق بزيادة نحو 2.3 مليار جنيه بمعدل زيادة 21%.

‏- ارتفع الدخل من الاستثمارات في الأوراق المالية خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 2.4 مليار جنيه ،مقابل نحو 2 مليار جنيه بالعام السابق بمعدل زيادة 20% .

‏- ارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى نحو 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي ،مقابل نحو 6.6 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة نحو 6 مليارات جنيه بمعدل زيادة 91% .

‏- حققت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة ،والشركات التابعة صافي ربح خلال العام المالي نحو 9.9 مليار جنيه ،مقابل نحو 5.1 مليار جنيه بزيادة 4.8 مليار جنيه بمعدل زيادة 94% .

‏- ارتفع نصيب الشركة القابضة في صافي الربح المجمع عن العام المالي الماضي إلى 5.5 مليار جنيه ،مقابل 2.7 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة 2.8 مليار جنيه بمعدل زيادة 104% .

‏- فيما يتعلق بنتائج الأعمال المستقلة للشركة القابضة عن العام المالي 2022 - 2023 فقد ارتفعت قيمة إيرادات النشاط التجاري المحققة خلال العام المالي إلى نحو 3.7 مليار جنيه ،مقابل 2.3 مليار جنيه العام السابق بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه بمعدل زيادة 61% .

‏- ارتفعت قيمة مجمل الربح للقوائم المستقلة خلال العام المالي إلى نحو 3.6 مليار جنيه ،مقابل 2.2 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة 1.4 مليار جنيه ،بمعدل زيادة 64% .

‏- ارتفعت إيرادات الاستثمارات في الأوراق المالية خلال العام المالي إلى 523 مليون جنيه ،مقابل 296 مليون جنيه بالعام السابق بزيادة قدرها 227 مليون جنيه وبمعدل زيادة 77% .

‏- بلغ صافي الربح القابل للتوزيع خلال العام المالي 1.7 مليار جنيه ،مقابل 1.4 مليار جنيه بالعام السابق بمعدل زيادة 21% .

‏- بلغ صافي رصيد الاستثمارات طويلة الأجل في 30 يونيو 2023 بعد خصم المخصصات الواجبة نحو 6.9 مليار جنيه ،مقابل 5.9 مليار جنيه في العام السابق بزيادة نحو مليار جنيه بزيادة 17% .

‏- يتعلق بمؤشرات أداء الشركات التابعة فقد ارتفع إجمالي إيرادات النشاط الجاري بالشركات التابعة خلال العام المالي إلى 28.7 مليار جنيه ،مقابل 24.6 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة 4.1 مليار جنيه بمعدل زيادة 16.7% .

- ارتفع مجمل الربح لشركة التابعة إلى 12.8 مليار جنيه ،مقابل 10.7 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة 2.1 مليار جنيه بمعدل زيادة 19.6% وارتفع صافي الربح بعد الضرائب للشركات التابعة والربح خلال العام المالي إلى 9.9 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة 4.7 مليار جنيه بمعدل زيادة 90%

‏- ارتفعت صادرات الشركات التابعة خلال العام المالي إلى 5.6 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه بمعدل زيادة 70% أغلبها من مصانع كيما .