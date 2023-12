شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يواصل الانخفاض مع توقعات خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء، واقترب سعره من أدنى مستوى له في 5 أشهر.

بينما اقترب اليورو من أعلى مستوى له في 4 أشهر، في ظل هيمنة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة قريبًا على السوق، وابقت التدفقات الهزيلة في نهاية العام حجم التداول محدودًا.

ومن المرجح أن يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.

سعر الدولار مقابل سلة العملات

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة، إلى 101.54 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في 5 أشهر البالغ 101.42 نقطة، والذي لامسه الأسبوع الماضي.

ويتجه المؤشر نحو الانخفاض 1.9% في عام 2023، بعد عامين متتاليين من المكاسب القوية على خلفية رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

والتراجع الأخير في الدولار ناتج عن توقع الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة العام المقبل، وهو ما سيؤثر على جاذبية الدولار.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة قدرها 79% لخفض أسعار الفائدة بدءًا من مارس 2024، وفقًا لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش.

انخفاض سعر اليورو

وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو 0.07% إلى 1.1034 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 4 أشهر عند 1.1045 دولار أمس الثلاثاء.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 3% تقريبًا خلال العام، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يتوافق مع الارتفاع الذي حققته العام الماضي.

ووصل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى ذروة جديدة في 5 أشهر، لكنهما انخفضا قليلًا في التداول المبكر، وبلغ أحدث سعر لتداول الدولار الأسترالي 0.6822 دولار، بينما وصل الدولار النيوزيلندي إلى 0.6321 دولار.

تراجع الين الياباني

وتراجع الين الياباني 0.17% إلى 142.64 للدولار، ويتجه نحو الانخفاض 8% خلال العام، على الرغم من قوته في الأسابيع الماضية في ظل رهان المتداولين على أن بنك اليابان المركزي سيتخلى قريبًا عن سياسته النقدية فائقة التيسير.

وأظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 18 و19 ديسمبر أن صناع السياسات في البنك يرون ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الحالي، وأن بعضهم دعا إلى إجراء نقاش أعمق بشأن التخلي في المستقبل عن هذه السياسة.