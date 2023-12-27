شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تستعيد قوتها وتتخطى 44 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت عملة بيتكوين المشفرة الأكثر شعبية في العالم من استعادة ارتفاعها بعد بضعة أيام من الانخفاض لتحوم حاليًا عند حوالي 44 ألف دولار، وفق ما ذكر موقع "إيه بي بي". وبلغت القيمة السوقية عالمياً للعملات المشفرة 1.66 تريليون دولار، ما يمثل زيادة كبيرةمقارنة بـ1.46 تريليون دولار عن الأسبوع الماضي.

ويعد سوق العملات المشفرة وأسعار العملات بشكل عام متقلبة للغاية بطبيعتها ولا توجد طرق مضمونة للتأكد من اتجاه العملات المشفرة في المستقبل. ويوم الاثنين الماضي (18 ديسمبر)، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 1.46 تريليون دولار. وبلغ سعر بيتكوين حوالي 41,100 دولارًا وبلغ سعر الإيثيريوم حوالي 2,170 دولارًا. وبعد أسبوع ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى 1.67 تريليون دولار.

صعود سعر بيتكوين

وبلغت هيمنة البيتكوين 50.72 % من العملات المشفرة الأخرى. وعلى مدار الأيام السبعة الماضية حققت عملة البيتكوين أعلى مستوى عند 44,231.23 دولارًا (في 20 ديسمبر) وأدنى مستوى عند 40,633.10 دولارًا (في 18 ديسمبر).

من ناحية أخرى، شهدت عملة إيثريوم أعلى سعر عند 2,336.92 دولارًا (23 ديسمبر) وأدنى مستوى عند 2,127.61 دولارًا (18 ديسمبر).

الموافقة التسجيلية في فرنسا

نجحت "كوينبايس جلوبال" عملاق تبادل العملات المشفرة في الحصول على الموافقة التسجيلية من هيئة تنظيم الأسواق الفرنسية يوم الخميس مما يمثل خطوة محورية في استراتيجية التوسع العالمية الخاصة بها المعروفة باسم جو ديب جو برود Go Deep, Go Broad.

ويمهد التسجيل الطريق أمام كوينبايس لتقديم مجموعتها الشاملة من منتجات وخدمات البيع بالتجزئة للمؤسسات للمستخدمين في فرنسا. وتعبيرًا عن أهمية هذا الإنجاز، صرح دانييل سيفرت نائب الرئيس والمدير الإداري الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "كوينبايس" Coinbase، قائلاً: "إن تحقيق هذا الوضع في فرنسا يسمح لنا بمواصلة النمو عالميًا بأفضل طريقة ممكنة وتأهيل مليار شخص للتبادل بالعملات المشفرة مع ضمان سلامة أصول المستهلكين وإعطاء الأولوية للامتثال والإلتزام بالقواعد".

أزمة بورصة «بينانس» للعملات المشفرة

على جانب آخر، أصدرت محكمة أمريكية توجيهًا ضد بورصة العملات المشفرة "بينانس" ومديرها التنفيذي السابق تشانجبينج تشاو فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية. ويتضمن قرار المحكمة فرض غرامات كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات بسبب التورط المزعوم في أنشطة غسيل الأموال.

وفقًا لبيان رسمي صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة فإن شركة تشانجبينج تشاو ملزمة بدفع غرامات بقيمة 150 مليون دولار، في حين أن منصة بيانانس لتبادل العملات المشفرة مطالبة بتسوية مبلغ قدره 2.7 مليار دولار مع لجنة تداول السلع الآجلة.

وقد أيدت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية إلينوي رسميًا التسوية المعلن عنها مسبقًا، وبالتالي أصدرت أمر موافقة يتضمن أمرًا قضائيًا دائمًا وعقوبة مالية مدنية ضد كل من تشاو و"بينانس".

وقد حصلت التسوية التي تم التفاوض عليها في البداية ووضعها النهائي في أواخر نوفمبر على موافقة المحكمة مما عزز التبعات القانونية على الأطراف المتهمة.

اتجاه صعودي للأصول الرقمية

ووفق ذلك يرى محللون إمكانية في استمرار صعود بيتكوين خلال العام المقبل 2024 بعدما واصل صعوده خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2023، حيث ارتفعت في فترة بسيطة من 30 ألف دولار إلى 44 ألف دولار.