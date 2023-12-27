شكرا لقرائتكم خبر عن للشهر التاسع.. استمرار ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار المساكن في الولايات المتحدة ارتفاعها للشهر التاسع على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، في الوقت الذي يتنافس فيه المشترون على شراء الأعداد المحدودة من الوحدات المتاحة للبيع.

وارتفع مؤشر إس أند بي كورلوجيك كيس شيللر لقياس أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفع مؤشر الأسعار في أكبر 20 مدينة أمريكية، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 0.6% شهريًا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بريان لوك رئيس قطاع السلع والعقارات والأصول الرقمية في مؤسسة إس أند بي داو جونز إنديكسس للمؤشرات الاقتصادية قوله في بيان، إن "أسعار المساكن في الولايات المتحدة ارتفعت بأسرع معدل سنوي خلال أكتوبر، نرى ارتفاعًا واسع النطاق في أسعار المساكن في مختلف أنحاء البلاد، إذ استمر الارتفاع في 19 من بين 20 مدينة أمريكية".

ارتفاع التكلفة

يذكر أن المؤشر قاس الأسعار خلال الفترة التي ارتفع فيها متوسط الفائدة على القروض العقارية أجل 30 عامًا إلى نحو 8%، ما أدى إلى خروج العديد من المشترين المحتملين من السوق بسبب التكلفة العالية.

وأغلب هؤلاء المشترين هم من أصحاب المساكن الذين أجلوا شراء مساكن جديدة، في حين يستفيدون من القروض العقارية منخفضة التكلفة التي اقترضوها عندما كانت اسعار الفائدة منخفضة إلى مستويات قياسية.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بنسبة 4.8% بعد ارتفاعها بنسبة 4% سنويًا خلال سبتمبر الماضي.

وقادت مدينة ديترويت المدن الأمريكية في زيادة الأسعار، إذ زادت فيها بنسبة 8.1%، وتلتها سان دييجو بنسبة 7.2%، ثم نيويورك 7.1%.

وكانت مدينة بورتلاند الوحيدة التي سجلت تراجعًا سنويًا في أسعار العقارات.