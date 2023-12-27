شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا أو 0.22% إلى 80.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو 0.29% إلى 75.35 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء، أكثر من 2% إلى أعلى مستوياتها هذا الشهر، مواصلة الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي الذي شهد ارتفاع الأسعار أكثر من 3%، ويرجع ذلك بقدر ما إلى تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب.

تكهنات خفض أسعار الفائدة

ولا تزال الأسواق مدعومة بتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم أصبح الآن عند هدف البنك المركزي البالغ 2% أو أقل منه، وذلك من خلال بعض مؤشرات القياس الرئيسية مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.

مخزونات الخام الأمريكية

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء، أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

ومن المتوقع صدور تقارير المخزونات من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء وغدا الخميس على التوالي، أي بعد يوم من الموعد المعتاد لكلا التقريرين بسبب العطلات.