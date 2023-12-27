شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي يرتفع بدفعة من مكاسب في وول ستريت وتراجع الين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني ارتفاعا حادا اليوم الأربعاء إذ عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير وصعدت أسهم شركات الرقائق مقتفية أثر مكاسب حققتها نظيراتها الأمريكية خلال الليل.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 4.23 % بعد ممارسة خيار الحصول على أسهم في شركة الاتصالات تي-موبايل يو.إس بقيمة 7.59 مليار دولار تقريبا دون أي تكلفة إضافية.

وصعد المؤشر نيكي 1.13 % إلى 33681.24 نقطة عند الإغلاق مع ارتفاع 212 من أسهم الشركات المدرجة عليه وعددها 225 مقابل انخفاض 12 فقط واستقرار واحد. وارتفع المؤشر في وقت سابق إلى مستوى وصل إلى 33755.75 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13 %.

وارتفعت كل القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 اليوم الأربعاء بقيادة قطاع شركات الشحن الذي صعد 4.25 %.

وانخفض الين قليلا إلى 142.83 للدولار خلال الجلسة مما أدى إلى تحسن التوقعات بشأن الأرباح الخارجية لشركات التصدير.

وزاد سهم نينتندو 1.99 % وصعد سهم سوني 1.44 %.

وارتفع سهم تويوتا 1.65 % متلقيا بعض الدعم الإضافي من الإعلان عن وصول الإنتاج العالمي إلى مستوى قياسي الشهر الماضي.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعدما ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.8 % خلال الليل. وزاد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.26 % وربح سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.72 %.