شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 27-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-12-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى: سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي فى بنك مصر8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي فى بنك البركة8.03 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.