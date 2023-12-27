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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2027.. تراجع عيار 21 وحذر فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 3771 جنيها.
عيار 18 يسجل 2829 جنيها.
عيار 14 يسجل 2200 جنيه.
الجنيه الذهب 26400 جنيه.
ارتفاع الذهب عالميًا
مكاسب الذهب
شهد الذهب سلسلة من المكاسب بعد البيانات الضعيفة التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتقلص نمو الربع الثالث بأقل من التوقعات، بالإضافة إلى تباطؤ معدلات التضخم، الأمر الذي زاد من توقعات الأسواق باقتراب قرار خفض الفائدة خلال عام 2024.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، اظهر خلال شهر نوفمبر تراجع إلى 2.6% من القراءة السابقة 2.9% على المستوى السنوي، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.
وتأتي يأتي هذا التراجع في التضخم بعد إشارات حذرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير لعام 2023، لتعزز الآمال في أن البنك الفيدرالي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.
احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق ارتفعت إلى أكثر من 75% بعد بيانات التضخم الأمريكية، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي.
بالإضافة إلى هذا انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ليسجل أدنى مستوياته منذ 5 أشهر نهاية الأسبوع الماضي، ليستكمل انخفاض اليوم بنسبة 0.1% الأمر الذي يزيد من دعم أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع الدولار.
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