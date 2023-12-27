شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض متوقع للطلب على الفحم في 2024 بعد ارتفاعه لمستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الفحم إلى مستوى قياسي هذا العام الذي شارف على الانتهاء، ولكن أشار الخبراء إلى أن الإقبال على الفحم سينخفض حسب التوقعات في 2024 مدفوعًا بتحركات الصين، ووفق توقعات وكالة الطاقة الدولية. حسبما ذكر موقع "كاربون بريف" البريطاني.

سبب انخفاض الطلب

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب اعتبارا من العام المقبل بفضل التخفيضات في الصين حيث تتوقع أن تشهد انتعاشا في إنتاج الطاقة الكهرومائية فضلا على ارتفاع القدرة على توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تباطؤ الطلب على الفحم

وذكر مراقبون في "بيزنس جرين": " على الرغم من أن انخفاض الطلب على الفحم سيمثل نقطة تحول تاريخية فإن معدل الانخفاض المتوقع لا يزال أبطأ بكثير من أن يلبي أهداف اتفاقية باريس و ما خرج من اجتماعات مؤتمر الأطراف كوب 28 والذي دعا إلى تسريع الجهود نحو التخفيض التدريجي للطاقة من الفحم".

تخفيض استخدام الفحم

في نوفمبر ذكر تقرير توقعات الطاقة العالمية الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن الاستخدام العالمي للفحم قد بلغ ذروته بالفعل في عام 2022.

وبحسب خبراء، يأتي نصف استخدام الفحم في العالم من الصين وبالتالي فإن توقعات الطلب على الفحم ستتأثر بشكل كبير في السنوات المقبلة بوتيرة ارتفاع ادخال الطاقة النظيفة.

ذروة طلب جديدة

وبحسب خبراء، فمن المرجح أن يصل الطلب العالمي على الفحم إلى ذروته في 2023 ويمكن أن ينخفض بنحو 2% على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع توجه الصين أكثر نحو الطاقة المتجددة.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن الانخفاض في الطلب على الفحم حتى عام 2026 متوقع بسبب التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في الصين في حين أن الهند "ستظل "القوة الدافعة" للفحم.

من المتوقع أن ينخفض الطلب بنحو 20% في أوروبا والولايات المتحدة في حين يرتفع الاستهلاك بنسبة 8% في الهند و5% في الصين.

توقعات سوق الفحم خلال 3 سنوات

ومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الفحم بنسبة 2.3% بحلول عام 2026 مقارنة بمستويات 2023 . وستمثل دول الصين والهند وجنوب شرق آسيا ثلاثة أرباع الاستهلاك العالمي للفحم وفق ترجيحات الخبراء مقارنة بحوالي الربع فقط في عام 1990.

استثمار صينية هائلة

وذكرت شركة "جيميان" إن الاستثمارات العالمية في الطاقة الشمسية "ستصل إلى 382 مليار دولار في عام 2023 وهو ما يتجاوز الاستثمارات في مجال النفط لأول مرة في التاريخ".

أفاد موقع "إينريجي إنسايدر" أن قدرة الطاقة الشمسية الصينية "ارتفعت بنسبة 405% على مدى ست سنوات".