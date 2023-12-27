شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات جولة التجارة الإلكترونية في نجران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختُتمت اليوم، بمنطقة نجران أعمال جولة التجارة الإلكترونية في محطتها الثانية عشرة، التي نظمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وذلك في مركز الفعاليات والمؤتمرات بالمنطقة.

وقال مدير عام قطاع التجزئة في منشآت محمود مازي: إن التاجر والمسوق عبر التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في التجارة الإلكترونية بدأ يمد نشاطه إلى فتح متاجر واقعية، ويأتي ذلك في إطار القرب من الزبون أو المستهلك الراغب في ملامسة السلع إلى توسع وتنمية التجارة في الاتجاهين، الأول بتواصل التاجر التقليدي صاحب المقر الفعلي مع الزبائن عبر التطبيقات الإلكترونية، والثاني هو وصول تجار المواقع الإلكترونية إلى زبائنهم عملياً بفتح متاجر ومحال تجارية واقعية ممارسة لعمل التجارة التقليدية ولكنها مدعومة بالتطبيقات الإلكترونية، بهدف توسيع تجاراتهم وزيادة عوامل الجذب للمستهلك بزيادة خياراته داخل المتجر بتعدد السلع وأشكالها.

وأضاف أن المتجر الإلكتروني والواقعي مكملان لبعضهما ومن ذلك السلع القيّمة ذات الأحجام الكبيرة، يمكن التعرف عليها في المتجر الواقعي كمعروضات ولكن طلبها يتم عن طريق السلة في المتجر الإلكتروني التابع للمحل التجاري.

وأشار إلى وجود اتفاقيات بين منشآت ومزودي الخدمات التقنية والإلكترونية وتطبيقات التجارة الإلكترونية لإعطاء خصومات خاصة لرواد الأعمال والمستفيدين من جولة التجارة الإلكترونية في جميع مناطق المملكة، إضافةً إلى تطبيق مزايا والذي يحوي أكثر من 45 عرضًا مقدمًا لرواد الأعمال، تحصل خلاله المنشأة على مزايا وخصومات خاصة في مجال الدعم اللوجستي من نقل ودفع إلكتروني وغيرها بحدود تتجاوز 45000 ريال.

وشهد المعرض المصاحب للفعاليات الهادفة لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع بيئة ريادية جاذبة وخدمة مجتمع الأعمال، إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال والزوار من المتخصصين والمهتمين للتعرف على الخدمات المقدمة، والاستفادة من الاستشارات الاقتصادية والتقنية التي قدمها نخبة من الاستشاريين المتخصصين، إضافةً إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.

وقال عبدالله اليامي أحد رواد الأعمال في منطقة نجران: إن الجولة أتاحت لرواد الأعمال التعرف على الخدمات التقنية المساعدة لهم في توسيع نطاق تجارتهم إلكترونياً، وكيفية الحصول على الدعم اللوجستي لأعمالهم التجارية.

فيما قالت ريوف حمد رائدة أعمال ومهتمة بالتجارة الإلكترونية : إنها استفادت من معرض منشآت والفعاليات والورش المصاحبة بما يدعم أعمالها التجارية المستقبلية، داعيةً الجميع للاستفادة من مثل هذه المناسبات واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يخدم تنمية وازدهار تجاراتهم ضمن اقتصاد وطني جاذب.

كما شهد اليوم الختامي لفعاليات الجولة تقديم خمس ورش عمل تناولت صناعة المحتوى، التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية، حلول الدفع في التجارة الإلكترونية، التوسع خارج النطاق الجغرافي والمنافسة العالمية، التسويق الرقمي.