الذهب يستقر في ظل تداولات ضعيفة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

سجلت أسعار الذهب اليوم استقرارًا في ظل حجم التداولات الضعيفة وتوقعات المستثمرين بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024.

وبلغ استقرار سعر الذهب في المعاملات الفورية 2066.86 دولار للأوقيةِ (الأونصة)، في الوقت الذي ارتفعت فيه العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 % لتصل إلى 2078.20 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعًا بالمعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 24.25 دولار للأوقيةِ، بينما استقر البلاتين عند 978.56 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.3 % إلى 1176.49 دولار.