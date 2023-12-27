الاقتصاد

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد الحي السكني الخامس ومحور الأمل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد الحي السكني الخامس ومحور الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية للمرور على قطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الخامس R5 ، كما تفقد الأعمال الخاصة بأعمال تنسيق الموقع بالمشروعات ، بجانب المرور على محور الأمل، ومحيط منطقة المدينة .

 

 وخلال الجولة، عقد "الشربيني" عدة اجتماعات موسعة مع عدة شركات، والتي تم إسناد العمليات التنفيذية  لها،  للوقوف على جميع الأعمال على أرض الواقع.

 

وبدأ المهندس شريف الشربيني، اللقاءات بعقد اجتماع مع مسئولي شركة الرواد، ثم مسئولي شركة أبناء حسن علام، لمناقشة الأعمال التي تم تفقدها، ومواعيد الانتهاء من المشروعات، 

 

وناقش المهندس شريف الشربيني، مسئولي المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات، والموقف التنفيذي للمشروعات، مشدداً على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة، وخاصة في تشطيبات الأعمال الداخلية للعمارات، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات.

 

e7483d70-182a-48b9-907e-2eb956df5e10
المهندس شريف الشربيني خلال الجولة التفقدية

 

 

b03900dd-20f9-4319-95a4-effce7e1de81
الحي السكني الخامس

ba49c971-0fff-47cb-b3d1-a504b0e67b8d
منطقة الحي السكني الخامس R5 

e45e4fd0-c575-43ef-a3af-2c9de8469bb9
منطقة الحي السكني الخامس

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا