شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال أعمال إسكندرية" تلتقى 20 شركة روسية لبحث التعاون فى مجالات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت جمعية رجال أعمال الاسكندرية، برئاسة محمد هنو، مع بافيل كيديزيك ممثلاً عن القنصل الروسي بالقنصلية الروسية بالإسكندرية، تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية في عدد من القطاعات في مقدمتها السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، التعليم، تكنولوجيا المعلومات، المقاولات والتعمير، المعدات الطبية، الزراعة، الاتصالات السلكية واللاسلكية، المنتجات الإلكترونية، الصناعات والخدمات الغذائية، الإنتاج وتعدين الفحم، متطلبات السلامة المهنية، وإنتاج المعدات الصناعية.

واستقبل محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، وفد روسي من 20 شركة روسية، في جفل عقد بالنادي السوري بالإسكندرية، بحضور أعضاء مجلس إطار الجمعية، إلى جانب العديد من ممثلي الشركات المصرية العاملة في مجالات التعاون التي يمكن إقامتها مستقبلا مع الشركات الروسية المشاركة، حيث حرصت الشركات من الجانبين على عقد عدة اجتماعات ثنائية داخل القطاعات المختلفة المشاركة من الجانبين خلال الحفل، لبحث تعزيز سبل التعاون والشراكة بينهم.

على صعيد أخر، استقبلت الجمعية، كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية، ووفد من السفارة الكورية بالقاهرة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، واستعرض محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، نبذة عن الجمعية وأنشطتها بجانب نبذة عن أهمية محافظة الإسكندرية وتعدد الأنشطة الاقتصادية بها نتيجة لتمتعها بالعديد من مقومات تلك الأنشطة الاقتصادية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، التجارة، الزراعة.

وأكد السفير، خلال اللقاء، إدراكه التام لأهمية الإسكندرية كعاصمة اقتصادية ثانية لمصر، معربا عن حرصه على تشجيع الاستثمارات الكورية في الإسكندرية خاصاً في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، والنسيج.

وأضاف السفير، أن الزيارات التي قام بها لمحافظات مصر المختلفة منذ مجيئه إلى مصر قبل ستة أشهر أعطته رؤية واضحة وفرصة جيدة لفهم الطبيعة الثقافية والسياسية والاقتصادية لمصر، كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية رجال أعمال إسكندرية والأنشطة المختلفة التي تقوم بها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر وحدات الأعمال التابعة لها.