شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يستقر عند 217.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية في تعاملات اليوم الأربعاء، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا) نحو 217.53 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 248.60 ريال، مستقرا عند أسعار أمس، فيما لم يطرأ أي تغير يذكر على سعر جرام الذهب عيار 18 الذي استقر عند 186.45 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 عند 227.88 ريال، اليوم الأربعاء في السعودية، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 145.01 ريال، مستقرا عند أسعار أمس الثلاثاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم الأربعاء نحو 124.30 ريال، مستقرا عند أسعار أمس، بينما بلغ سعر أوقية الذهب 7731 ريالا.

وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم الأربعاء نحو 248.596 ريال.