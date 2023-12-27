شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3285 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، عند آخر تعاملات، أمس الثلاثاء، وسط استقرار لسعر المعدن الأصفر عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، 3285 جنيها للبيع، و3240 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، 3754 جنيها للبيع، و3702 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 3441 جنيها للبيع، و3394 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر 2851 جنيها للبيع، و2777 جنيها للشراء، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 2190 جنيها للبيع، و2160 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق المصرية 1877 جنيها للبيع، مقابل 1851 جنيها للشراء.