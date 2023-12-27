شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركون فى معرض صنع فى دمياط: المعرض يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من أصحاب المشروعات المشاركين في معرض "صنع في دمياط" للأثاث على أهمية مشاركتهم في مثل هذه المعارض لما لها من دور تسويقي هام في القاهرة الكبرى باعتبارها أكبر أسواق الجمهورية، فضلا عن مساهمتها في تبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات وبعضهم البعض والتعرف أيضا على أذواق الجمهور.

وأوضح العارضون اللذين يشاركون في المعرض لأول مرة أن الأثاث الدمياطي على قدر من الجودة والسمعة ما يسمح لهم بالتوسع في تسويقه محليا والعمل على تصديره للأسواق الخارجية وذلك بالدعم المقدم من الجهات الحكومية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قال هيثم أبو راية صاحب مصنع أثاث في دمياط: " أنا وشريكي محمد أردنا إنتاج شيء مختلف فتخصصنا في انتاج الترابيزات والكونسول باستخدام خامات طبيعية 100% وتصميمات عصرية غير معتادة تصلح لاستخدام المنزل العصري الحديث، ومشاركتنا في معرض صنع في دمياط للمرة الأولى كشفت لنا اقبال الجمهور وتقديره لهذا النوع من المنتجات وسنكون حريصين على المشاركة في كل معارض الجهاز لدورها الهام في تعريف الناس بنا" مشيدا بجودة الأثاث الدمياطي بشكل عام: "الأثاث الدمياطي على قدر من السمعة والجودة ما يسمح لنا بالتوسع في التصدير للأسواق الخارجية ولن يتم ذلك إلا بالدعم المقدم من الدولة سواء مادي أو فني وتسويقي".

ومن جانبه قال محمد العوضي صاحب مصنع في مدينة الأثاث في دمياط متخصص في تصنيع الانتريه والركنة: نشارك في المعرض للوصول إلى عملائنا بشكل مباشر بعيد عن التسويق المعتاد من خلال السوشيال ميديا، خاصة العملاء الذين يرون مشقة في السفر إلى دمياط للتسوق، المعرض في قلب القاهرة والإقبال عليه عالي جدا، ونحن نستفيد من جهاز تنمية المشروعات بسعر مناسب وبالتالي أسعارنا بالنسبة للعملاء النهائيين تنافسية".

وأضاف: "هناك استفادة مهمة أيضا في المعرض، وهي التعرف على أذواق الجمهور أو العملاء بشكل مباشر، حيث باعتبارنا مصنع يسمح لنا ذلك بالتعديل على القطع وفقا لطلب العميل سواء في المقاسات والألوان والتصميمات".

بينما قال حسام عمر صاحب معرض ومصنع في دمياط أنه يشارك للمرة الثانية في المعرض: المعرض يحظى بسمعة طيبة جدا وواسعة ويجد إقبالا كبيرا وبالتالي فالمشاركة فيه هدف لكل صاحب منتجات أثاث لما لها من أثر تسويقي على منتجاته، وهنا نتبادل الخبرات مع الزملاء ما يدفعنا للتنافس بشكل أكبر لإنتاج أكثر القطع ملائمة لأذواق الجمهور وبأسعار معتدلة".