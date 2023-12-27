بداية التعاملات.. انخفاض كبير في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث تراجع الجرام 65 جنيها مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس الثلاثاء.

وكان سعر الذهب قد قفز بقيمة 300 جنيه للجرام خلال آخر يومين منها 200 جنيه أمس، قبل أن يفقد بعض مكاسبه مع بداية تعاملات اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2190 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2816 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3285 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3754 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 26280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2067 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من تعاملات الأربعاء، بتراجع دولار واحد بنسبة 0.05% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.