شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقترب من مستويات قياسية في اخر اسبوع من العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء في أسبوع التداول الأخير لهذا العام حيث يتطلع المتداولون إلى إنهاء 2023 بشكل قوي، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وارتفعت جميع القطاعات الأحد عشر المدرجة على المؤشر الرئيسي ستاندرد آند بورز خلال التعاملات مما ساعد المؤشر العام على الارتفاع. وكانت قطاعات العقارات والمرافق والصناعة هي الأفضل أداء حيث ارتفعت جميعها بنحو 0.8% بينما سجلت خدمات الاتصالات أقل مكاسب بتقدم قدره 0.3%.

ارتفاع «ستاندرد آند بورز 500»

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% ليغلق عند 4774.75 نقطة. وتقدم ناسداك المركب 0.5% ليستقر عند 15074.57 أما مؤشر داو جونز الصناعي فجنى 159.36 نقطة أو نحو 0.4% ليغلق عند 37545.33 نقطة.

وحول ذلك، قال كيث ليرنر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "تريست" :" من المرجح أن تشير تحركات يوم الثلاثاء إلى استمرار اتجاهات السوق الإيجابية التي عززت مستوى صعود المؤشرات الرئيسية في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف: "لا يزال هناك مكاسب ومستويات عرض قوية مع اقترابنا من نهاية العام بأيام قليلة ولهذا فمن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في عام 2024 إذا لم تحدث تطورات مؤثرة".

أسهم «إنتل»

زادت قيم الأسهم لشركة "إنتل" الأمريكية بنحو 3% بعد أن منحت الحكومة الاحتلال شركة صناعة الرقائق منحة بقيمة 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع للصناعات المتقدمة بقيمة إجمالية تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار في جنوب الأراضي المحتلة. كما ارتفع سهم نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي بــ 2% بعد أن أنهى الملياردير البريطاني جيم راتكليف صفقة لشراء ربع نادي كرة القدم.

مسيرة صعودية للأسهم الأمريكية

تدخل وول ستريت أسبوعها الأخير من العام بزخم بعدما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع الماضي تقدمه الأسبوعي الثامن على التوالي في أطول سلسلة صعود منذ عام 2017. كما حقق مؤشر داو جونز وناسداك المركب أيضًا سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أسابيع.

واقترب مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أيضًا في جلسة يوم الثلاثاء من مستويات قياسية حيث قل مؤشر السوق الأوسع انتشارًا بأقل من 1% عن أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 4796.56 المسجل في يناير 2022.

تراجع التضخم الأمريكي

يأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون وفقا للبيانات الأخيرة أن التضخم يقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. كما أدت توقعات التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة إلى رفع الأسهم في الأسابيع الأخيرة.

وقال جان سزيلاجي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "توجل إيه آي": "التضخم يتراجع والاقتصاد لا يزال يسير على قدم وساق وتراجعت دورة التشديد النقدي ولهذا وفي ظل هذه الظروف فالارتفاع مبرر".

أسهم الطاقة تتفوق في الأداء

في إطار متصل، حققت أسهم الطاقة مكاسب مع ارتفاع أسعار النفط. وكانت أسهم الطاقة من بين الأفضل أداء على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مما عزز القطاع بنسبة 1.3% مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3٪ حيث أثارت الهجمات على السفن المتجه للاحتلال مخاوف من تعطل خطوط الشحن عبر البحر الأحمر.

ويرى المحلل جون كيلدوف من شركة " أجين كابيتال" أن النفط مر بعام صعب لكن الأمور قد تتحسن تدريجياً. وتوقع كيلدوف إنه في العام المقبل2024 ستحقق أسهم النفط ارتفاعات.