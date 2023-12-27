شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. تراجع جديد بـ40 جنيها بعيار 21 ليسجل 3270 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الذهب في مصر تراجعا قبل قليل بحوالي 40 جنيها لينخفض الجرام عيار 21 من مستويات 3310 إلى 3270 جنيها ليهبط الذهب من قمته التاريخية، وفي السياق التالي نرصد أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3737 جنيها.

عيار 21 يسجل 3270 جنيها.

عيار 18 يسجل 2803 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2180 جنيها.

الجنيه الذهب 26160 جنيها.

الذهب العالمي

أظهر الذهب تماسكا في تداولاته خلال جلسة اليوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى سجله في أسبوعين، وذلك مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى جديد منذ 5 أشهر، الأمر الذي يدل على استمرار الدعم لأسعار الذهب في الأسواق حتى أثناء ضعف أحجام التداول في فترة العطلات.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند المستوى 2063 دولارا للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 2069 دولار للأونصة ليشهد تداولات ضعيفة منذ بداية جلسة اليوم.

واستطاع الذهب الارتفاع خلال جلسة أمس بنسبة 0.7% ليغلق فوق مستوى المقاومة 2065 دولار للأونصة الأمر الذي يساعده على تحقيق المزيد من المكاسب، ولكن ضعف أحجام التداول في الأسواق المالية بسبب العطلات تعمل على تذبذب الأسعار حالياً، وأيضا فإن أحجام التداول ضعيفة للغاية وقد يظل السعر الفوري للذهب في نطاق 2050 إلى 2070 دولار حتى نهاية الأسبوع الأخير من هذا العام.

ويشهد السوق، غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاديات العالمية هذا الأسبوع وهو ما يدفع السعر إلى التحرك بناء على قناعة الأسواق وعلى تأثير آخر بيانات صدرت عن الاقتصاد الأمريكي والتي كان لها تأثير إيجابي كبير على أسعار الذهب.