شكرا لقرائتكم خبر عن 165.5 ألف كم إجمالى أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 34.9 ألف كم عام 2023.
وطبقاّ للتبعية بلغت أطوال شبكة الطرق التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـارى 30.2 ألف كم بنسبة 18.3٪، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 120.6 ألف كم بنسبة 72.8٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 13.9 ألف كم بنسبة 8.4٪ من الإجمالى عـــام 2023 .
وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الاولي بأطوال 17.4 ألف كم بنسبة 10.5 % تليها محافظة البحيرة بأطوال 10.8 ألف كم بنسبة 6.5% تليها محافظة الشرقية بأطوال 8.7 ألف كم بنسبة 5.2 % وباقي المحافظات بأطوال 128.7 الف كم بنسبة 77.8% في عام 2023.
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