شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.5% بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه عند مستوى 1.681 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 24351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 29467 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 10369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 5461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 7827 نقطة.