شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط والأسهم الأمريكية.. وانتعاش الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن أسعار النفط الخام شهدت ارتفاعا، إذ بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 75.6 دولار، بزيادة 2.7% للبرميل، بينما بلغ سعر خام برنت 81.1 دولار، بزيادة 2.5%.

وقال التقرير إن مؤشر ستاندرد أند بورز ارتفع بشكل مفاجئ بنسبة 0.4٪ ليصل إلى 4775، مقترباً من رقمه القياسي في يناير 2022. كما ارتفع مؤشر ناسداك 100 إلى 16,878، مشيرا إلى أن ملخص الآراء خلال اجتماع بنك اليابان في ديسمبر، الذي صدر هذا الصباح، كان مسالماً إلى حد ما، ولم يُظهر أي حاجة ملحة لإنهاء السياسات المتساهلة.

وبحسب التقرير شهد الدولار الأمريكي شيئاً من الانتعاش مقابل الين الياباني ليصل إلى 142.60. بينما شهد مؤشر هانج سنج ومؤشر هانج سنج للتكنولوجيا انخفاضاً يوم الجمعة الماضي نتيجة تشديد اللوائح المتعلقة بالألعاب عبر الإنترنت في الصين.

الأسهم الأمريكية

ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز يوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ليصل إلى 4775، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوى له في يناير 2022. كما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6% ليصل إلى 16,878.

وارتفعت أسهم شركة إنتل بنسبة 5.2% بعد أن أكدت شركة تصنيع الرقائق أنها حصلت على حوافز بقيمة 3.2 مليار دولار لاستثمار ما مجموعه 25 مليار دولار في البلاد. وارتفعت أسهم نادي مانشستر يونايتد بنسبة 3.4% حيث وافق جيم راتكليف على دفع 33 دولاراً للسهم مقابل حصة 25% في نادي كرة القدم البريطاني.

الدخل الثابت

لم تشهد عائدات سندات الخزانة تغيرات كبيرة يوم الثلاثاء. حيث ارتفع العائد لمدة عامين بنسبة ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.35% بينما ظل العائد لمدة 10 سنوات ثابتاً، واستقر عند 3.9%.

أسهم الصين/هونج كونج

شهد يوم الجمعة الماضي، قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، انخفاضاً في مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.7%، ومؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 4.4%، متأثراً بتراجع أسهم شركات الألعاب عبر الإنترنت، بما في ذلك أسهم نيت إيز، التي انخفضت بنسبة 24.6%، وأسهم تانسنت، التي انخفضت بنسبة 12.4%، وأسهم شركة بيلبلي، بانخفاض 9.7%، و كواي شو، بانخفاض 7.2%.

ونشرت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر في الصين مشروع قانون يشدد اللوائح على الألعاب عبر الإنترنت، بما في ذلك الحد من الإنفاق داخل اللعبة والمكافآت على مشاركة اللاعبين.

ونظراً لردة الفعل العنيفة تجاه المشروع، قالت الهيئة الناظمة يوم السبت 23 ديسمبر، إنها تأخذ مخاوف السوق في الاعتبار وستعيد النظر في مشروع القانون بعد الاستماع إلى الملاحظات.

وفي 25 ديسمبر، وافق المنظمون على 105 لعبة محلية جديدة. كما انتعشت أسهم تانسنت في السوق الأمريكية بأكثر من 7% من مستوى إغلاق يوم الجمعة في هونغ كونغ.

وشهد مؤشر الأسهم الصينية، خلال اليومين الأولين من الأسبوع بعد إغلاق هونغ كونغ، تراجعاً بنسبة 0.4%. يستأنف سوق الأسهم في هونغ كونغ التداول اليوم. ويشير التشديد غير المتوقع على الألعاب إلى وجود أولويات سياسية أخرى بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وثقة المستثمرين.

العملات الأجنبية

شهد سوق العملات استقراراً نتيجة التداول الضعيف خلال موسم العطلات. لم يقدم محافظ بنك اليابان أويدا أي شيء جديد في خطابه في 25 ديسمبر.

وتوقع التقرير الصادر عن "ساكسو بنك" أن يتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ضمن نطاق 142-145 في الأيام القليلة المتبقية من عام 2023.