شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 11889 نقطة، وبتداولات بلغت 7.895 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 280.674 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.226 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 137 شركة

ارتفعت أسهم 137 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 76، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أسترا الصناعية، وسال، وعذيب للاتصالات، وأديس، والكيميائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، تشب، وجازادكو، وبترو رابغ، وساسكو، وسينموي سنترز، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.1% عند 23992 نقطة، وبتداولات بلغت 25.155 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.610 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.701 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 42 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 22، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.