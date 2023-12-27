شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء "التعليم" و"مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4.8%، أعقبهما قطاعا خدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية بنسبة 3.5%، 3.3%، على التوالي، يليهما قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.6%، 2.4%، على التوالي.

وقفزت قطاعات السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، 1.3%، 1.2%، 1.1%، 1%، على الترتيب، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاعات العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 0.5%، 0.3%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 3.2%، 0.6%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه عند مستوى 1.681 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.013 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.6 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.97%، والعرب على 3.03%، واستحوذت المؤسسات على 33.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.7%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 20.7 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 54 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 163.8 مليون جنيه، 206 ألف جنيه، 5.7 مليون جنيه، 54 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 24351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 29467 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 10369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 5461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 7827 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 6432 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1484 نقطة.