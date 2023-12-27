شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحذر مليارديرات العالم من الذكاء الاصطناعي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرى الكثير من مليارديرات وأثرياء العالم أن الذكاء الاصطناعي سيكون عدو للإنسان والاقتصاد -على حد سواء- ومنهم الملياردير إيلون ماسك الذي سبق وأن وقع بيان مع آخرين يحذر فيه من الذكاء الاصطناعي ويؤكد أنه سيقضي على البشرية، وفق ماذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

تحذيرات من الذكاء الاصطناعي

في هذا السياق، حذر أيضًا الملياردير فينود خوسلا والذي كان أحد المؤيدين الأوائل لشركة "أوبن إيه آي" من الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا على أنه يتوقع أن يغير الذكاء الاقتصاد العالمي بشكل جذري.

وقال خوسلا: " قد يكون للذكاء الاصطناعي دوراً في انكماش الاقتصاد العالمي بشكل كبير على مدار الخمسة والعشرين عامًا المقبلة" .

انخفاض ربحية الشركات

وتمثل توقعاته خروجًا صارخًا عما تعاملت معه الأسواق والاقتصاد طوال الجزء الأكبر من العامين الماضين. واستمرت الضغوط التضخمية حتى مع انخفاض نمو الأسعار من أعلى مستوياتها منذ عدة عقود. وفي ظل البيئة الانكماشية تنخفض الأسعار مما يؤدي إلى انخفاض ربحية الشركات وركود النمو الاقتصادي أو حتى انكماشه.

كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد؟

توقع خوسلا أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير من شأنه أن يجعل المقاييس التقليدية للصحة الاقتصادية أقل أهمية. وقال: "رأس المال يجب أن يكون نادراً لفترة من الوقت والقياسات الحالية للناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد ستكون أقل أهمية ولكن السلع والخدمات يجب أن تكون متوفرة بكثرة. السؤال الرئيسي هو ما هي التدابير الصحيحة والأسئلة الصحيحة للاقتصاد". واستثمرت خوسلا 50 مليون دولار في أوبن إيه آي في عام 2019 وهو أكبر استثمار في تاريخ الشركة الممتد لـ 15 عامًا.

الفرص والمخاطر

كثيرًا ما يتحدث المستثمر البالغ من العمر 68 عامًا عن الفرص والمخاطر التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي. ففي وقت سابق هذا الشهر قال خوسلا خلال أحد المؤتمرات أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل التهديد الأكبر للعالم .

وقال خوسلا: "المهزومون يركزون على المخاطر غير الصحيحة"، مضيفًا: "إلى حد بعيد فإن الخطر الأكبر الذي يدعو للقلق يتثمل في الصين وليس الذكاء الاصطناعي". ولايعد خوسلا الوحيد الذي توقع التأثيرات الاقتصادية الدرامية للذكاء الاصطناعي.

ماذا سيحدث إذا عملت الآلات بلا توقف؟

عندما كشف إيلون ماسك النقاب عن روبوت "تسلا" للذكاء الاصطناعي العام الماضي توقع أن يصبح الاقتصاد سرمدي "شبه لا نهائي" إذا كانت الروبوتات قادرة على العمل اليدوي.

وقال ماسك: "هذا يعني مستقبلًا مليئًا بالوفرة ومستقبل لا يوجد فيه فقر حيث يمكنك الحصول على ما تريد من المنتجات والخدمات. إنه تحول أساسي للحضارة التي نعرفها".